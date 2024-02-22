Рада заборонить військовим публікувати деяку інформацію в інтернеті

Парламент схвалив законопроєкт про обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у соцмережах

Законопроєкт №10313 містить норму, згідно з якою військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та мережі Інтернет певну інформацію

Сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Окрім розширення прав, їм буде заборонено публікувати деяку інформацію в інтернеті. Про це повідомляє Судово-Юридична газета.

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Законопроєкт №10313 містить норму, згідно з якою військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та мережі Інтернет інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Крім того, законопроєкт врегулює норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі та питання про нарахування пенсій для військовослужбовців.

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Законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист № 10313. Його 4 грудня 2023 року внесли народні депутати Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Роксолана Підласа та інші народні обранці, втім, вже 8 грудня проєкт відкликали, а 11 грудня зареєстрували інший – доопрацьований, видаливши із сайту Верховної Ради першу редакцію законопроекту.

8 січня Комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити цей проект 10313 в першому читанні.

Зокрема, до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пропонується ввести нову статтю 8-2 «Реалізація права військовослужбовців на інформацію». Відповідно до неї військовослужбовці мають право вільного одержання, використання, поширення інформації відповідно до Закону «Про інформацію» та інших законів з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

Також автори пропонують внести зміни до Статуту внутрішньої служби та Дисциплінарного статуту ЗСУ, якими передбачити норми щодо недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.