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Якщо президентом буде Гарріс: стали відомі імена ймовірних кандидатів у віцепрезиденти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Якщо президентом буде Гарріс: стали відомі імена ймовірних кандидатів у віцепрезиденти
Імя губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро є серед претендентів на крісло віцепрезидента США після перемоги Гарріс
фото: Saul Loeb

У США назвали ймовірних кандидатів у віцепрезиденти у разі перемоги на виборах Камали Гарріс

Губернатори штатів Кентуккі, Пенсільванії і Північної Кароліни Енді Бешир, Джош Шапіро і Рой Купер, а також сенатор від Арізони Марк Келлі є ймовірними претендентами на посаду віце-президента США від Демократичної партії, якщо кандидатом буде затверджено Камала Гарріс. Про це пише газета The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, деякі з цих політиків раніше могли замінити чинного президента Джо Байдена після його провалу на теледебатах 27 червня з експрезидентом Дональдом Трампом.

«Якщо делегати Національного з’їзду Демократичної партії призначать віцепрезидента Камалу Гарріс головою своєї партії, є кілька імен, які висуваються як можливі претенденти на посаду віцепрезидента. Деякі з них є тими самими людьми, якими пропонували замінити Байдена на виборах», – йдеться у публікації.

The Wall Street Journal вказує, що, оскільки Гарріс представляє штат Каліфорнія, в якому віддають перевагу демократам, партія може вибрати в якості кандидата у віцепрезиденти політика з штатів, що «вагаються», де кандидати від обох партій мають приблизно рівні шанси на перемогу.

«З цієї точки зору демократи могли вибирати серед безлічі сенаторів-демократів, губернаторів та інших політиків із конкурентних штатів», – вважають журналісти The Wall Street Journal.

До слова, дані останніх опитувань свідчать, що Камала Гарріс, яка є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у США, з незначним відривом відстає від кандидата республіканців Дональда Трампа. Про це пише газета The Hill. У парі Трамп –  Гарріс експрезидент випереджає нинішнього віцепрезидента приблизно на 2 відсоткові пункти – 47% проти 45%. Це майже такі ж показники, які були у парі Дональд Трамп –  Джо Байден перед рішенням господаря Білого дому, що діє, не претендувати на переобрання –  46% до 43,5%.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

Раніше Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. У соцмережі Trump Social, експрезидент США написав, що вирішив обрати Ді Венса як свого кандидата у віцепрезиденти після «тривалих міркувань». Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.

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Теги: Дональд Трамп партії політика Камала Гарріс вибори у США

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