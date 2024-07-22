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Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі
фото: Reuters

Трамп заявив, що кандидат від Демократичної партії повинен зустрітися з ним на Fox News, а не на «дуже упередженому ABC»

Колишній президент США Дональд Трамп закликав провести другі президентські дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати з президентом Джо Байденом. Про це пише Associated Press.

Таку заяву Трамп зробив після того, як чинний президент США Джо Байден відмовився переобиратися на другий термін.

Колишній президент заявив у своєму дописі в соціальних мережах, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним на дебатах на Fox News, а не на «дуже упередженому ABC».

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня, організованих ABC.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. Водночас Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на вихід чинного президента Джо Байдена із виборчих перегонів. У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як найгіршого президента в історії Америки.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США дебати

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