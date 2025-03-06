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Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
Ситуація на фронті 6 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках

Противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку 

Ворог двічі атакував, у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. Наші воїни зупинили сім атак загарбників, ще три бої тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог провів 19 наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки минулої доби. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка.

Втрати окупантів на напрямку за минулу добу на цьому напряму склали 80 осіб убитими та пораненими, до того ж знищено бронетранспортер, вісім автомобілів, десять терміналів супутникового зв'язку, пункт управління БпЛА та автоматичний гранатомет.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупаційної армії в районах Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Минулої доби відбулося 27 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБ, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. Авіаційних ударів зазнали райони населеного пункту П’ятихатки.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1107-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог Покровськ війна росіяни

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