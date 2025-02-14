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Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині
Олександр Сирський розкрив втрати РФ у Курській області
фото: Харківський медіа хаб

Сирський: Противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці

Загальні втрати РФ в Курській області становлять понад 48 тис.осіб, із них – близько 20 тис. – убитими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці», – заявив Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ під час роботи в підрозділах на Сумщині нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які виконують бойові завдання зокрема і в Курській області.

Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині фото 1
фото: Олександр Сирський/Telegram

«Це насамперед бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них – ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще 2-3 тис. військових КНДР Росія збирається перекинути на Курський напрямок. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції

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Теги: Курщина втрати росія війна Україна військові Олександр Сирський

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