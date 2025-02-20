Уночі РФ масовано атакувала газову інфраструктуру: деталі від Міненерго

За словами Галущенка, пошкоджень внаслідок атаки зазнали виробничі потужності

У ніч проти 20 лютого Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко.

За словами міністра, пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Галущенко зауважив, що щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

«Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання», – йдеться у заяві.

Германа Галущенко заявив, що такі дії РФ є «відвертим тероризмом»:

«У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм»

Як відомо, у ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. Внаслідок влучань та падання уламків пошкоджені житлові будинки у Херсоні та Одесі.

Зокрема, у Миколаєві відключено 44 житлових будинки через аварію в системі, яка відбулася зранку, 20 лютого.