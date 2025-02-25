На Луганщині знищено сучасний російський ЗРК «Стрела-10М4»

На озброєння російської армії комплекс почав надходити у 2015 році

У Луганській області оператори 412-го полку «NEMESIS» знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10М4» (9К35М4) – одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стріла-10». Про це інформує «Главком» із посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Повідомляється, що ця система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів.

«Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів. Але наші оператори вкотре продемонстрували, хто справжній господар у небі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже друга знищена «Стріла» і загалом п’ятий уражений комплекс ППО, знищений підрозділами СБС у лютому.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.