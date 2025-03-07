Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню

Як повідомлялося, Туреччина готова обговорювати відправлення своїх військ для миротворчої місії в Україні

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує ініціативу українського лідера Володимира Зеленського про припинення атак у повітрі й на морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

«Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі в конфлікті РФ і України як захід зміцнення довіри між сторонами», – каже глава Туреччини.

Раніше повідомлялось, що президент Франції і премʼєр Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць «у повітрі, на морі і в енергетиці».

«Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну», – наголошував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки.

Як повідомлялося, президент Емануель Макрон заявив, що Франція буде продовжувати допомагати Україні, аби вона перебувала у сильній позиції під час переговорів з Росією. На його думку, «мир не може бути укладено за будь-яку ціну та під диктатом Росії».

Також глава Франції нагадав, що РФ насправді напала на Україну в не 2022 році, а 2014-му. Він закликав не забувати про провал Мінських угод.

Як відомо, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.