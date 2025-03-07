Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Турецький лідер підтримав пропозицію щодо встановлення режиму тиші
фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, Туреччина готова обговорювати відправлення своїх військ для миротворчої місії в Україні

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує ініціативу українського лідера Володимира Зеленського про припинення атак у повітрі й на морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

«Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі в конфлікті РФ і України як захід зміцнення довіри між сторонами», – каже глава Туреччини.

Раніше повідомлялось, що президент Франції і премʼєр Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць «у повітрі, на морі і в енергетиці».

«Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну», – наголошував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки.

Як повідомлялося, президент Емануель Макрон заявив, що Франція буде продовжувати допомагати Україні, аби вона перебувала у сильній позиції під час переговорів з Росією. На його думку, «мир не може бути укладено за будь-яку ціну та під диктатом Росії».

Також глава Франції нагадав, що РФ насправді напала на Україну в не 2022 році, а 2014-му. Він закликав не забувати про провал Мінських угод.

Як відомо, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров зробили фото з георгіївськими стрічками
Титуловані російські фристайлісти підтримали війну проти України
Вчора, 10:43
Приміщення в мистецькому просторі Deiglan надали безкоштовно, за друк робіт Ніки також платити не довелося
В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія
4 березня, 11:12
Як відомо, Туреччина готова надати дипломатичне посередництво для врегулювання війни в Україні, але про відправлення військових поки не йдеться
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
1 березня, 16:39
Окупанти пошкодили десяток приватних будинків
Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, є постраждалі (фото)
26 лютого, 12:09
Наслідки нічної атаки на Київщину
Шахед влучив у будинок на Київщині: моторошні кадри атаки (відео)
26 лютого, 07:48
Сьогодні СБУ розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою
Війна дронів. Відчуйте різницю
25 лютого, 13:30
Після атаки українських воїнів на об'єкті сталася пожежа
Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу
24 лютого, 10:04
Третя річниця вторгнення. Зеленський провів пресконференцію
Третя річниця вторгнення. Зеленський провів пресконференцію
23 лютого, 18:54
Зеленський зазначив, що мав уже три розмови з президентом США
Зеленський повідомив, чи порушував Трамп питання виборів під час розмови
13 лютого, 17:22

Політика

Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
14K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5131
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua