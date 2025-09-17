Головна Світ Політика
Японія не визнає палестинську державу, щоб зберегти зв'язки зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: : dreamstime.com

США через дипломатичні канали закликали Японію утриматися від визнання палестинської держави

Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю. Про це повідомляє газета Asahi, пише «Главком».

За інформацією Asahi, прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба не братиме участі в зустрічі ООН 22 вересня, яка буде присвячена питанням створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною.

Раніше повідомлялося, що США через дипломатичні канали закликали Японію утриматися від визнання палестинської держави. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро своєю чергою рішуче закликав Японію визнати її.

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая під час прес-брифінгу заявив, що Японія проводить «всебічну оцінку» питання визнання палестинської державності, включаючи визначення термінів та методів.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. 

Аналітики вважають, що ухвалення документа може спонукати такі країни, як Іспанія, Ірландія та Норвегія, офіційно визнати Палестину. Водночас США наполягають, що остаточний статус має бути визначений виключно в рамках переговорів.

Теги: Японія Палестина США ООН

