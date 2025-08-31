Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні

Дмитро Єфремов: «Якщо потеплішають стосунки між США та Росією, це створюватиме ризики для Китаю»

Китай розглядає Україну як проксі США без достатнього ступеню автономії. Отже і розмовляти такій величній країні, як Китай, з Україною немає сенсу. Вони навіть ігнорують європейців, які регулярно просять їх змінити підхід. Китаю це байдуже, він дбає про власні національні інтереси. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

«Зараз у Китаї проглядається феномен «фіксації» на Сполучених Штатах: вони всі події сприймають через свій конфлікт із США. Гіпотетично, з малою часткою ймовірності, китайський підхід до війни може змінитися, якщо потеплішають стосунки між США та Росією. Це створюватиме ризики для Китаю, і він буде схильний переглядати свій підхід, щоб мати більше важелів впливу у цій грі», – пояснив китаєзнавець.

Раніше експерт-міжнародник спрогнозував, чого очікувати від візиту Путіна до Китаю. Він вважає, що візит Путіна буде радше «ритуальним» – у відповідь на приїзд Сі Цзіньпіна до Москви на парад 9 травня.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

За словами речниці китайського МЗС, Пекін вважає переговори єдиним способом завершити війну. За її словами, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні є «послідовною та чіткою». Російський диктатор Путін хоче бачити Китай серед потенційних гарантів.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.