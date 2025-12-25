Головна Світ Політика
Кім Чен Ин провів випробування ракет великої дальності

Кім Чен Ин провів випробування ракет великої дальності
Кім Чен Ин відвідав будівельний майданчик атомного підводного човна, здатного запускати ракети класу «земля-повітря»
Під час випробувань ракети знищили повітряні цілі на відстані до 200 км

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, та керував випробуванням ракет класу «земля-повітря» великої дальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ракетні випробування, проведені в середу поблизу східного узбережжя, були спрямовані на оцінку стратегічних технологій ядерної держави для створення нового типу висотних ракет. Під час випробувань ракети знищили повітряні цілі на відстані до 200 км.

Також Кім спостерігав за будівництвом на іншому майданчику 8700-тонного атомного підводного човна, здатного запускати ракети класу «земля-повітря», повідомило. Місце і дата його візиту не вказані. Проєкт підводного човна є частиною зусиль правлячої партії з модернізації військово-морського флоту Північної Кореї, однієї з п'яти ключових політик, які партія просуває для розвитку військового потенціалу країни.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

До слова, раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між Північною Кореєю та Російською Федерацією буде «розвиватися безупинно». Він виступив із цією заявою під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ. 

Теги: Північна Корея Кім Чен Ин ракета

