Що говорив Путін та Буш про Україну й НАТО: США розсекретили стенограми переговорів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк

Розсекречено переговори Путіна та Буша про Україну та НАТО
фото: nsarchive.gwu.edu

 Архів нацбезпеки США опублікував розсекречені записи розмов диктатора Путіна та Джорджа Буша

Архів національної безпеки США оприлюднив раніше засекречені стенограми переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та 43-м президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Документи охоплюють ключові зустрічі лідерів у 2001, 2005 та 2008 роках, демонструючи шлях від «стратегічного партнерства» до перших серйозних геополітичних тріщин. Як повідомляє The National Security Archive, ці записи дають змогу по-новому поглянути на трансформацію російсько-американських відносин на початку XXI століття, пише «Главком».

2001 рік: Росія як частина західного світу. Перша зустріч лідерів у Словенії пройшла в атмосфері максимального зближення. Після терактів 11 вересня Путін став близьким союзником США, оскільки обох президентів об'єднували інтереси в боротьбі з тероризмом: Путіна – у Чечні, а Буша – проти «Аль-Каїди». Тоді Джордж Буш публічно називав Росію «частиною західного світу».

2005 рік: Іран та «Кольорові революції». До 2005 року геополітичний контекст ускладнився через війни в Іраку та Афганістані, а також «Помаранчеву революцію» в Україні. Під час зустрічі у Вашингтоні обговорювалися гострі питання.  Ядерна програма Ірану: Путін наполягав на її мирному характері. Буш заявляв про стратегічне партнерство США з новими демократіями в регіоні. Попри розбіжності, сторони намагалися зберегти конструктивний діалог.

2008 рік: Попередження про Україну та НАТО. Остання зустріч відбулася в Сочі у 2008 році, вже після резонансної Мюнхенської промови Путіна. Саме тоді російський президент висловив пряме попередження Заходу.

Путін заявив, що прагнення України вступити до НАТО створить «довготривалу зону конфлікту». Попри таку жорстку позицію, Буш тоді похвалив промову Путіна в Мюнхені, а президент РФ висловив сподівання на подальше поліпшення відносин із Вашингтоном.

Розсекречені стенограми підтверджують, що питання розширення НАТО та суверенітету України були ключовими точками напруги ще 15-20 років тому. Документи показують, як поступово змінювалася риторика Кремля від повної інтеграції із Заходом до конфронтації.

До слова, колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі й досі вірить у можливість досягти своїх цілей силою.

