Генасамблея ООН підтримала створення Палестини

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про право Палестини на незалежність

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Резолюція, яка не має юридично зобов’язуючої сили, закликає до:

визнання «невід'ємного права палестинського народу на самовизначення»;

припинення окупації;

дотримання міжнародного гуманітарного права;

негайного відновлення мирного процесу.

Для Палестинської адміністрації це голосування є «історичним кроком», який наближає її до повноправного членства в ООН. Ізраїль, у свою чергу, назвав резолюцію «односторонньою» та такою, що підриває переговорний процес.

Аналітики вважають, що ухвалення документа може спонукати такі країни, як Іспанія, Ірландія та Норвегія, офіційно визнати Палестину. Водночас США наполягають, що остаточний статус має бути визначений виключно в рамках переговорів.

