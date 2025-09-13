Головна Світ Політика
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини
Для Палестинської адміністрації це голосування є «історичним кроком»
колаж: glavcom.ua

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про право Палестини на незалежність

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Резолюція, яка не має юридично зобов’язуючої сили, закликає до:

  • визнання «невід'ємного права палестинського народу на самовизначення»;
  • припинення окупації;
  • дотримання міжнародного гуманітарного права;
  • негайного відновлення мирного процесу.
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини фото 1
скріншот

Для Палестинської адміністрації це голосування є «історичним кроком», який наближає її до повноправного членства в ООН. Ізраїль, у свою чергу, назвав резолюцію «односторонньою» та такою, що підриває переговорний процес.

Аналітики вважають, що ухвалення документа може спонукати такі країни, як Іспанія, Ірландія та Норвегія, офіційно визнати Палестину. Водночас США наполягають, що остаточний статус має бути визначений виключно в рамках переговорів.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки заявив, що дії Росії, зокрема вторгнення її безпілотників у повітряний простір Польщі, створюють загрозу глобальної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

За словами Мельника, якщо агресивні дії РФ залишаться без реакції, вони не зупиняться на Польщі. Він попередив, що в майбутньому російські дрони чи ракети можуть вразити й інші європейські країни, а «післязавтра щось може випадково перелетіти до Атлантики».

