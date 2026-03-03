ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи

Євросоюз шукає варіанти, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів протиповітряної оборони

Події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України. Про це заявив журналістам єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, інформує «Главком».

На тлі масштабної військової операції США та Ізраїлю проти іранського режиму, попит на системи протиповітряної оборони у світі різко зріс. У Брюсселі занепокоєні, що це може призвести до переспрямування ресурсів, які призначалися для зміцнення українського неба.

«Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо», – зазначив Кубілюс.

Як розповів єврокомісар, щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць, тобто він обмежений.

«Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо», – додав Кубілюс.

За його словами, вже цього тижня він особисто розпочне так званий «ракетний тур», під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявляв, що війна на Близькому Сході вплине на кількість засобів ППО, які отримуватиме Україна.

Також глава держави запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Ці ракети призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії.