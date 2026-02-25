Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва передасть Україні зенітні ракети RBS

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Литва передасть Україні зенітні ракети RBS
Зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження повітряних цілей
фото: Alyssa Chuluda

Литва відправляє Україні 30 ракет RBS для посилення її протиповітряної оборони

Литва передає Україні 30 ракет для переносного зенітно-ракетного комплексу малого радіуса дії RBS-70. Про це 25 лютого 2026 року оголосив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва, інформує «Главком».

Міністр наголосив, що ця зброя є «критично необхідною» та «терміновою» для Сил оборони.

«Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони», – сказав Каунас. 

Зауважимо, комплекс RBS-70 використовує шведські ракети, які наводяться за допомогою лазерного променя. Це робить їх надзвичайно стійкими до засобів радіоелектронної боротьби противника, оскільки система не залежить від радіосигналів. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 7–9 км та висоті до 4–5 км.

Міністр оборони Литви також заявив, що підтримка України та її прагнення вступити до Європейського Союзу буде серед пріоритетів крани у 2027 році, коли вона головуватиме в Раді ЄС.

Також литовський міністр повідомив, що Литва поставила Україні 90 генераторів на суму понад €2 млн під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року. Крім того, країна готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого енергетичного обладнання для відновлення електропостачання та пошкодженої інфраструктури. 

Нагадаємо, президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича. Гітанас Науседа ухвалив рішення позбавити ордена Великого князя Гедиміна колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.

Дмитро Табачник отримав нагороду у 1996 році за внесок у розвиток транскордонних відносин між Литвою та Україною. На той момент він обіймав посаду глави адміністрації президента України Леоніда Кучми.

Читайте також:

Теги: Литва Україна військова допомога гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
Вчора, 19:00
Президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала рішення по кредиту для України
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Вчора, 16:55
Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
20 лютого, 18:13
В УСПП підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни українські підприємства не мають можливості швидко інвестувати мільярди євро в декарбонізацію
Уряд має домогтися відтермінування європейського екомита для України. Звернення УСПП
10 лютого, 11:15
Українці у Литві попросили складати іспити з водіння рідною мовою
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
9 лютого, 14:14
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59
Росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо «порятунку» жителів Донецької та Луганської областей
Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT
1 лютого, 17:15
Зеленський: саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу
Зеленський вшанував памʼять жертв Голокосту (відео)
27 сiчня, 13:09
Росіяни без зупинки розкручують подібну воронку, яка повинна засмоктати якомога більше людей у низхідну спіраль безвиході
Воронка безвиході росіян
26 сiчня, 16:21

Політика

Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере: що відомо
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере: що відомо
«Піноккіо» – не образа: німецька прокуратура дозволила так називати Мерца
«Піноккіо» – не образа: німецька прокуратура дозволила так називати Мерца
Литва передасть Україні зенітні ракети RBS
Литва передасть Україні зенітні ракети RBS
Трамп гадки не має, що насправді хоче Путін – The Telegraph
Трамп гадки не має, що насправді хоче Путін – The Telegraph
У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ
У Казахстані розбився винищувач Су-30СМ

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua