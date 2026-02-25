Литва передасть Україні зенітні ракети RBS

Литва відправляє Україні 30 ракет RBS для посилення її протиповітряної оборони

Литва передає Україні 30 ракет для переносного зенітно-ракетного комплексу малого радіуса дії RBS-70. Про це 25 лютого 2026 року оголосив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва, інформує «Главком».

Міністр наголосив, що ця зброя є «критично необхідною» та «терміновою» для Сил оборони.

«Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони», – сказав Каунас.

Зауважимо, комплекс RBS-70 використовує шведські ракети, які наводяться за допомогою лазерного променя. Це робить їх надзвичайно стійкими до засобів радіоелектронної боротьби противника, оскільки система не залежить від радіосигналів. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 7–9 км та висоті до 4–5 км.

Міністр оборони Литви також заявив, що підтримка України та її прагнення вступити до Європейського Союзу буде серед пріоритетів крани у 2027 році, коли вона головуватиме в Раді ЄС.

Також литовський міністр повідомив, що Литва поставила Україні 90 генераторів на суму понад €2 млн під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року. Крім того, країна готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого енергетичного обладнання для відновлення електропостачання та пошкодженої інфраструктури.

