Іран атакував Катар: уламок збитої ракети летів просто в натовп

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Катар засудив удари Ірану, назвавши їх «кричущим порушенням національного суверенітету» країни
Військові Катару відбили три хвилі атак на країну

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі. Як інформує «Главком», про це повідомили CNN та Sky News.

У відповідь на атаку Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Уряд Катару опублікував мобільне попередження, в якому закликав людей триматися подалі від військових об'єктів та залишатися в укриттях.

Зауважимо, у Катарі розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сход

У Досі сталося кілька потужних вибухів. Після цього до неба здійнялися клуби диму. Згодом у мережі з’явилося відео, на якому уламок збитої ракети падав просто на людей у Досі.

Катар засудив удари Ірану, назвавши їх «кричущим порушенням національного суверенітету» країни. Зазначається, що країна залишає за собою «право реагувати на такі атаки відповідно до положень міжнародного права».

«Держава Катар завжди прагнула дистанціюватися від регіональних конфліктів і сприяти діалогу між іранцями та міжнародною спільнотою. Однак, повторні обстріли її територій не відображають добросовісності та загрожують фундаменту взаєморозуміння, на якому були побудовані двосторонні відносини між двома країнами», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги. 

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Теги: Ізраїль Саудівська Аравія держава Катар ракета населення перехоплення поранення відео конфлікт

