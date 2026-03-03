Головна Світ Політика
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході
Президент заявив, що іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон
фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з еміром Держави Катар. Говорили про війну на Близькому Сході та можливість співпраці у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.

«Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства», – зазначив Зеленський.

Сторони домовилися, що команди контактуватимуть, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

«Ми солідарні зі всіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства», – додав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Ці ракети призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії. 

