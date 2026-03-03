Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході

Президент заявив, що іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з еміром Держави Катар. Говорили про війну на Близькому Сході та можливість співпраці у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.

«Іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон і руйнує життя. Це точно можна тільки засуджувати. Ми солідарні з усіма, хто захищає життя і намагається якнайшвидше змусити іранський режим до відмови від багатолітнього насильства», – зазначив Зеленський.

Сторони домовилися, що команди контактуватимуть, щоб визначити, як можна разом дати більше захисту людям.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Ці ракети призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії.