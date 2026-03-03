Єврокомісія підтвердила повну готовність України до великого етапу вступу в ЄС

Єврокомісія дала старт масштабному етапу вступу України до Євросоюзу: усі шість кластерів готові до відкриття

Європейська комісія підтвердила повну технічну готовність України до відкриття всіх шести переговорних кластерів про членство в Євросоюз. Про це повідомили в Брюсселі у вівторок, 3 березня, інформує «Главком».

Офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що Україна віддана своєму курсу на вступ до ЄС, про це свідчать результати скринінгу.

«Цей двосторонній аналіз проведено в рекордний термін і за всіма переговорними кластерами. Шість готові до відкриття», – сказав він на брифінгу в Брюсселі.

Також Ламмерт заявив, що тепер держави-члени мають ухвалити рішення з цього питання.

«Ми готові допомагати Україні просуватися цим шляхом до вступу», – додав Ламмерт.

Зауважимо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна «технічно готова» до відкриття шести кластерів переговорів щодо вступу в ЄС.

Нагадаємо, у бесіді із журналістами Зеленський наполягав, що чітка дата вступу України до Євросоюзу має бути вказана в мирному плані з 20 пунктів. Раніше він неодноразово називав бажаний Києвом термін – 2027 рік.

Разом з тим ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу. Дипломати зазначають, що частина держав-членів побоюється відкривати «скриньку Пандори» проблем, які може спричинити швидке приєднання нових країн до Євросоюзу. Серед основних занепокоєнь – ризик того, що Україна та інші кандидати можуть уповільнити або не завершити необхідні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, якщо членство буде надано до повного виконання критеріїв.