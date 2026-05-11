ЄС обговорить перемовини з Росією: названо дату

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Каллас: «Є багато питань щодо того, які вимоги ми маємо до Росії, щоб мати стабільну та мирну Європу»
фото: AP

Глави МЗС говоритимуть про те, що саме Євросоюз хоче в майбутньому обговорити з російською стороною

Очільники Міністерств закордонних справ Європейського Союзу на неформальному засіданні 27-28 травня обговорять можливі перемовини ЄС з Російською Федерацією та вимог, які європейський блок має поставити Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на високу представницю ЄС Каю Каллас.

«Перш ніж вести переговори з Росією, нам слід обговорити між собою, про що саме ми хочемо з ними говорити, і саме тому незабаром відбудеться зустріч «Гімніх» за участю міністрів закордонних справ, на якій ми обговоримо пропозиції, винесені на розгляд для вирішення наших проблем», – сказала вона.

Каллас зазначила, що «питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і як ми можемо цьому запобігти. Для цього нам потрібні поступки також з російської сторони».

Також висока представниця ЄС заявила, що є ще багато питань, пов'язаних з тим, «якими є наші запити до Росії для того, щоб мати стабільну та мирну Європу».

Нагадаємо, Європейський Союз має сформувати чіткий перелік вимог до Російської Федерації перед початком будь-яких потенційних переговорів. Одним із ключових пунктів має стати повне виведення російського військового контингенту з території Придністров'я.

Кая Каллас критично оцінила поточний стан дискусій, зазначивши, що зараз більшість вимог висувається Україні, а не агресору. За її словами, «мирні переговори, які тривають, насправді нікуди не ведуть».

До слова, російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна в Україні може скоро закінчитися. Водночас, як пишуть аналітики ISW, поки що немає жодних ознак того, що Москва має намір завершити агресію.

Теги: росія Європейський Союз переговори Кая Каллас

