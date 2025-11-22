Зеленському висунули ультиматум щодо мирної угоди: деталі від The Guardian

Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше, вважають у США

США попередили НАТО, якщо Зеленський не підпише мирну угоду, на Україну чекає гірше в майбутньому

Американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями. У бік українського лідера пролунали погрози: якщо Київ не підпише її, то в майбутньому зіткнеться з набагато гіршою угодою. Як інформує «Главком», про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання наголошують, що напередодні міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів країн НАТО після переговорів із Зеленським у Києві та телефонної розмови з адміністрацією Білого дому.

«Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше», – переказав один з присутніх слова Дрісколла.

Зазначається, що кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та те, як США вели переговори з Кремлем, не інформуючи союзників.

«Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт «у вас немає карт»», – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що у Зеленського немає карт.

Дрісколл, якого нещодавно призначили спецпредставником щодо України, відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає запропонована угода плану з 28 пунктів, опублікованому у пресі.

«Деякі речі мають значення, деякі – лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення», – сказав він, за даними джерела.

The Guardian наголошує, що оголошення планів США на початку цього тижня здивувало інших союзників України, яких тримали в невідомості щодо змісту та формату плану. У Європі існує занепокоєння, що РФ мала занадто великий вплив на переговори щодо цього проєкту угоди.

Утім, кажуть джерела, Дрісколл захищав це, наголошуючи на тому, що «Президент Трамп хоче миру зараз».

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка також була присутня на зустрічі, повідомила іншим дипломатам, мовляв, хоча умови угоди є суворими для України, у неї немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними або зіткнутися з гіршим у майбутньому.

«Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою», – наголосила вона.

Дипломатка також заявила, що Трамп дотримується «агресивних термінів» для узгодження угоди. З її слів, йдеться про «абсолютно вражаючі темпи дипломатичної діяльності». Також вона сказала, що ця дипломатія була «найамбітнішою», яку вона бачила за свою кар’єру на дипломатичній службі.

На запитання, чому Київ має бути змушений відмовитися від території на сході, яку російські війська не можуть захопити вже 11 років, американська чиновниця заявила, що угода «була вигідною для України».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Також президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 від 22 листопада 2025 року про утворення офіційної делегації для участі у переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру. Нова делегація уповноважена вести переговори як з США та іншими міжнародними партнерами, так і з представниками Російської Федерації.