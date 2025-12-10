Головна Світ Політика
CNN: Розкол між Трампом та Європою став подарунком для Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Президент Франції Емануель Макрон та президент США Дональд Трамп
фото: The White house/Facebook

Нова стратегія національної безпеки адміністрації Трампа надає РФ додаткові можливості в інформаційній війні, спрямованій на громадськість у США і в Європі

Попри те, що минулого тижня посланці президента США Дональда Трампа в Москві, можливо, затягували переговори щодо можливої мирної угоди з Україною, тепер Росія отримує нову перевагу завдяки поглибленню розбіжностей між Вашингтоном та Європою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У вівторок Трамп посилив критику на адресу європейських країн. У нещодавньому інтерв'ю Politico він заявив, що європейські держави слабкі і розкладаються через свою міграційну політику.

Крім того, він висловив думку, що Росія має перевагу у війні проти України і що президенту Володимиру Зеленському настав час почати змирятися зі станом справ у зусиллях щодо припинення конфлікту. «Йому доведеться взяти себе в руки і почати змирятися з тим, що відбувається, коли програєш», – заявив Трамп.

Ці висловлювання пролунали невдовзі після публікації нової Стратегії національної безпеки США. Цей документ жорстко розкритикував європейські уряди за їхню підтримку України, звинувативши «європейських чиновників, які мають нереалістичні очікування щодо війни», у перешкоджанні укладенню мирної угоди.

«Значна більшість європейців хоче миру, однак це бажання не втілюється в політику, багато в чому через підрив демократичних процесів цими урядами», – стверджується у Стратегії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок розкритикував цей документ, заявивши, що хоча частина його зрозуміла, інша частина «неприйнятна для нас із європейської точки зору». Він наголосив, що європейські країни не потребують допомоги США, щоб врятувати демократію в Європі.

Формулювання адміністрації Трампа, що виставляє Європу антидемократичною перешкодою для стабільних відносин з Росією, стало знахідкою для російського чиновництва.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков привітав публікацію стратегії, заявивши, що вона «відповідає нашому баченню». Пізніше він додав, що «той нюанс, який ми бачимо в новій концепції, безумовно, нам імпонує. Він говорить про необхідність діалогу і вибудовування конструктивних, добрих відносин».

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і ключовий посередник у недавніх переговорах, Кирило Дмитрієв, використав цю ситуацію, вихваляючи критику Трампом європейських країн у соціальній мережі X.

Хоча російські чиновники, звинувачуючи Європу у відступі від демократії, перегинають палицю (з огляду на знищення політичної конкуренції та свободи ЗМІ в Росії), їхня стратегія очевидна.

Політика Москви спрямована на ослаблення європейської підтримки України та посівання сумнівів у життєздатності альянсу НАТО. Нова стратегія національної безпеки адміністрації Трампа надає Кремлю додаткові можливості в інформаційній війні, спрямованій на громадськість як у США, так і в Європі.

Паралельно з цим, Москва посилює залякування європейців. Радикальний російський політолог Сергій Караганов в інтерв'ю російському державному телебаченню заявив, що Росія «веде війну з Європою, а не з нещасною, жалюгідною, введеною в оману Україною». Він вважає, що війна «не закінчиться, поки ми не розгромимо Європу морально і політично».

Ці заяви перегукуються з погрозами самого Путіна. Напередодні зустрічі з посланцями Трампа минулого тижня Путін попередив, що Росія готова прямо зараз до війни з Європою, хоча й не планує її починати: «Ми не збираємося воювати з Європою... але якщо Європа раптом захоче воювати з нами і почне, ми готові прямо зараз».

Аудиторія для такого роду брязкання зброєю чітка: Кремль прагне посилити занепокоєння європейців риторикою, яка підриває трансатлантичні зв'язки.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа, демонструє чіткий відхід від визнаної раніше конкуренції великих держав, про яку йшлося у його першому терміні. Як зазначає The Wall Street Journal (WSJ), така зміна курсу може засмутити ключових американських союзників, але принести задоволення Китаю та Росії.

33-сторінковий документ, який багато аналітиків вважають найповнішим викладом бачення національної безпеки Трампа (можливо, з впливом віцепрезидента Джей Ді Венса), по суті, оголошує, що США більше не можуть дозволити собі і не вважають національним інтересом нести тягар глобального лідерства.

До слова, міністр оборони США Пет Гегсет зробив заяву щодо ядерних випробувань його країни.

Зокрема, глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду, щоб забезпечити надійне стримування у разі загроз з боку інших ядерних держав. «Ми ніколи не дозволимо нашій країні бути вразливою до ядерного шантажу», – зазначив Хегсет.

