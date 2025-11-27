Головна Світ Політика
Перша європейська країна вирішила приєднатись до Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Спеціальний трибунал зможе переслідувати високопосадовців за злочин агресії проти України
фото: AP (ілюстративне)

Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до спецтрибуналу

Литва офіційно ухвалила рішення приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовське МЗС.

Зазначається, що 26 листопада Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до спецтрибуналу. Балтійська країна стане першою країною після України, яка це зробила.

«Це рішення відображає нашу непохитну підтримку України, відданість Статуту ООН і тверде переконання, що справедливість вимагає відповідальності… Закликаємо інші країни також приєднуватись», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

У жовні стало відомо, що Євросоюз виділив на створення трибуналу 10 млн євро. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас підтвердила позицію ЄС, що російські топпосадовці «несуть відповідальність за цю війну, адже не було б жодних воєнних злочинів, жодних звірств, якби не було злочину агресії».

