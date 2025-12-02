Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 
Ситуація з білоруськими метозондами у повітряному просторі Литви погіршується
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними».

Європейський Союз готує проти Білорусі новий пакет санкцій через атаки з контрабандними метеозондами, які проникають у повітряний простір Литви все частіше. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає «Главком».

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація з білоруськими повітряними кулями у повітряному просторі Литви погіршується. «Все частіше трапляються випадки вторгнення контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви. Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми продовжуємо висловлювати Литві нашу повну солідарність. Ми готуємо подальші заходи в рамках нашого режиму санкцій», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

28 листопада аеропорт Вільнюса знову призупиняв роботу на всю ніч через метеозонди з Білорусі. Він відновив роботу лише вранці.

Нагадаємо, що у листопаді Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона. Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса. Відомство висловило протест через порушення державного кордону Білорусі безпілотником, який нібито було запущено з території Литви.

24 листопада через загрозу контрабандних куль у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів. Вільнюський аеропорт у Литві за добу двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі. Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що це була найінтенсивніша ніч за листопад, масштаби гібридної атаки розширюються. За словами очільника Національного центру управління кризами, за минулу добу кулі були зафіксовані і в латвійському повітряному просторі.

Також повідомлялося, що у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.

Читайте також:

Теги: Білорусь контрабанда Литва Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва запропонувала Україні зимову газову допомогу
Литва готова допомогти Україні з газом взимку – Зеленський
5 листопада, 19:01
Лідер Сербії каже, що «занадто старий, щоб так легко змінювати свою думку» щодо санкцій проти Росії
Президент Сербії назвав умову, за якої введе санкції проти Росії
7 листопада, 07:19
У ЄС заявили про необхідність підготуватися до нового етапу безпеки без США
У ЄС зробили заяву щодо виведення військ США із Європи
7 листопада, 15:28
Україна та Словаччина домовились про розвиток залізничного сполучення
Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути
12 листопада, 05:41
Урядова постанова вдосконалює процеси проведення ревізій та перевірок закупівель в межах інструменту Ukraine Facility
Уряд розширив повноваження Держаудитслужби під час перевірок витрат європейських коштів
13 листопада, 21:38
Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
22 листопада, 13:26
Вашингтон і Мінськ ведуть перемовини про політичних вʼязнів
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
26 листопада, 14:51
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
Вчора, 23:23

Політика

У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 
ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg
В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)
В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)
Данія очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі «Міндічгейту»
Данія очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі «Міндічгейту»

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua