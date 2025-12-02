ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 

Урсула фон дер Ляєн: «Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними».

Європейський Союз готує проти Білорусі новий пакет санкцій через атаки з контрабандними метеозондами, які проникають у повітряний простір Литви все частіше. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає «Главком».

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація з білоруськими повітряними кулями у повітряному просторі Литви погіршується. «Все частіше трапляються випадки вторгнення контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви. Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми продовжуємо висловлювати Литві нашу повну солідарність. Ми готуємо подальші заходи в рамках нашого режиму санкцій», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

28 листопада аеропорт Вільнюса знову призупиняв роботу на всю ніч через метеозонди з Білорусі. Він відновив роботу лише вранці.

Нагадаємо, що у листопаді Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона. Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса. Відомство висловило протест через порушення державного кордону Білорусі безпілотником, який нібито було запущено з території Литви.

24 листопада через загрозу контрабандних куль у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів. Вільнюський аеропорт у Литві за добу двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі. Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що це була найінтенсивніша ніч за листопад, масштаби гібридної атаки розширюються. За словами очільника Національного центру управління кризами, за минулу добу кулі були зафіксовані і в латвійському повітряному просторі.

Також повідомлялося, що у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.