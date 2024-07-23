Замах на Трампа. Очільниця Секретної служби США подала у відставку

Трамп отримав поранення під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії

Секретна служба США відповідає за захист провідних кандидатів у президенти

Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа. Про це повідомляє CNBC.

Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

Раніше голова Секретної служби відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для цієї посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на Трампа не вдалось запобігти.

Тим не менш, члени комітету з Республіканської партії активно вимагали відставки Чітл і розслідування її діяльності з боку Федерального бюро розслідувань.

Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей, а також провідних кандидатів у президенти.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.