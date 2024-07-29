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Батіг і пряник. ЄС розробляє стратегію на випадок перемоги Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Батіг і пряник. ЄС розробляє стратегію на випадок перемоги Трампа
Як пише Finanсial Times, перший президентський термін Трампа був болючим для ЄС
фото з відкритих джерел

Представники ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи

Європейський Союз розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом, у разі його перемоги на виборах у США. Про це повідомляє Financial Times.

Представники ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи, які, за їхніми оцінками, можуть призвести до скорочення експорту з ЄС приблизно на 150 млрд євро щороку.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді, до того, як він вступить на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших кількостях. Якщо переговори про поліпшення торгівлі не дадуть результату і Трамп застосує вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, на які він може накласти мита в розмірі 50% або більше.

«Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою. Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом», – сказав високопоставлений посадовець ЄС.

Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був болючим для ЄС, який має значне позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США. Після того, як у 2018 році Трамп запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму 6,4 млрд євро з міркувань національної безпеки, ЄС відповів на це введенням тарифів на суму 2,8 млрд євро для відновлення балансу. 

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс сказав Financial Times, що він сподівається на уникнення обома сторонами минулої конфронтації.

«Ми вважаємо, що США і ЄС є стратегічними союзниками, і особливо в нинішньому геополітичному контексті важливо, щоб ми працювали разом у сфері торгівлі», – зауважив єврокомісар. 

Нагадаємо, Демократична партія використовує нову лінію атаки на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив тривожну заяву, що конфлікти на Близькому Сході можуть загостритися до рівня третьої світової війни, якщо він програє вибори 2024 року.

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Теги: вибори у США Дональд Трамп Європейський союз тарифи президент

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