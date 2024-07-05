Глава Єврокомісії прокоментувала поїздку Орбана до Путіна

Орбан навідався в Москву, щоб зустрітися з Путіним

Очільник Угорщини, яка головує в Раді ЄС, не зможе взаємодіяти з Російською Федерацією від імені Євросоюзу

Умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву.

Як зазначила фон дер Ляєн, лише єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

Тим часом голова ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив візит Орбана до РФ. Він каже, що це відбувається виключно в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. Раніше Боррель зауважував, що Будапешт, який головує в Раді ЄС, не може взаємодіяти з РФ від імені Євросоюзу.

«Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі», – наголосив Боррель.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви. У межах візиту Орбан має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан прокоментував свій візит до Києва.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.