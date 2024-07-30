«У будь-якому вигляді». Трамп підтвердив готовність до дебатів із Гарріс

Трамп назвав Гарріс легким опонентом і заявив про готовність до дебатів

Республіканець Дональд Трамп виявив готовність до передвиборчих дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Про це пише Fox News. Колишній очільник Білого дому також назвав свого опонента легким суперником.

«Я не заперечую проти наших дебатів у будь-якому вигляді», – наголосив мільярдер.

При цьому Трамп вважає Гарріс більш легким противником, ніж президент США Джо Байден. У той же час республіканець не виключив варіант, що він може навести докази проти дебатів зі своїм опонентом.

Згідно з результатами опитувань, проведених компанією Ipsos спільно з Reuters, Трамп та Харріс зрівнялися за показниками популярності серед виборців. За даними агентства, віцепрезидентці США вже вдалося заручитись підтримкою делегатів Національного з'їзду Демократичної партії. Саме там ухвалюватиметься рішення про офіційне висування її кандидатури на майбутніх виборах.

До цього віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила журналістам про свою готовність до дебатів з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.А от кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп на її думку, нібито проводити дебати з чинною віцепрезиденткою і потенційною суперницею не збирався.

Раніше стало відомо, що цього тижня штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа запустить рекламну кампанію, щоб спробувати сповільнити зростання популярності віцепрезидентки США Камали Гарріс. Вартість рекламної кампанії становить $10 млн. Вона буде запущена в шести штатах, що вагаються, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь суперниці Трампа Камали Гарріс.

Водночас різкі висловлювання на адресу Гарріс демонструють, наскільки її поява як ймовірної кандидатки від Демократичної партії змінила президентські перегони 2024 року: передвиборний штаб Трампа місяцями готував тактику боротьби з Байденом, щоб представити його як слабкого суперника, проте рішення останнього вийти з гонки застало кампанію колишнього президента зненацька, змусивши переглянути лінію атаки.