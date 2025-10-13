Головна Світ Політика
ЄС виділяє €10 млн на створення Спецтрибуналу для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Укрінформ

Каллас заявила, що російські топпосадовці «несуть відповідальність за цю війну»

Євросоюз виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії», – сказала Каллас.

Дипломатка підтвердила позицію ЄС, що російські топпосадовці «несуть відповідальність за цю війну, адже не було б жодних воєнних злочинів, жодних звірств, якби не було злочину агресії».

Також Кая Каллас зауважила, що ЄС виділяє €6 млн на допомогу депортованим Росією українським дітям та жертвам сексуальних злочинів агресорів.

Нагадаємо, 15 липня парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

