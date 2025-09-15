Стефанішина почала роботу на посаді посла, уряд схвалив проєкт держбюджету. Головне за 15 вересня

Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді надзвичайної і повноважної посолки України у США

Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік, Стефанішина розпочала роботу на посаді посла у США, Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині. «Главком» склав добірку новин 15 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Стефанішина розпочала роботу на посаді посла у США

Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді надзвичайної і повноважної посолки України у Сполучених Штатах. Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США ще 27 серпня.

За словами дипломатки, вона розпочала місію з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України. «Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру», – додала посолка.

Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ

Українська делегація разом з Європейською комісією завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій». Протягом трьох днів роботи Україна презентувала 28 тематичних блоків, зокрема щодо реформ у сільському господарстві, прогрес у цифровізації, державну підтримку, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Крім того, було представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами, як горизонтальні питання, що охоплюють фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.

Пʼятий кластер – це фінальний з кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За його результатами буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.

Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні першого корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, було зачищено Панківку. Операцію було здійснено силами першого штурмового батальйону «Чорний Лебідь».

Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради.

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО

В Україні стартує підготовка до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). З 2027 року ДПА у форматі ЗНО для учнів четвертих класів стане обов’язковою.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, підготовка до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року. Протягом лютого – квітня 2026 року буде створена та передана Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальна освітня платформа для проведення ДПА.

Весною 2026 року проведуть апробацію ДПА для 10 тис. випускників початкової ланки освіти. Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі відбуватиметься за кошти держбюджету. Очікується, що із 2027 року проведення ДПА у формі ЗНО стане обов’язковим для усіх учнів четвертих класів.