Єврокомісар повідомив, коли на кордонах із РФ зʼявиться «стіна дронів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісар повідомив, коли на кордонах із РФ зʼявиться «стіна дронів»
Ідея «стіни дронів» здобула широку підтримку після того, як Росія неодноразово порушувала повітряний простір ЄС
фото: LRT

На створення системи, яка дасть змогу відбивати російські атаки, піде приблизно рік

Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса в інтервʼю Euractiv.

Ідея «стіни дронів» набула широкої підтримки після серії порушень повітряного простору ЄС з боку Росії в останні тижні. «Нам потрібно розуміти, що у нас не вистачає можливостей для виявлення дронів. Можливо, у нас є хороші можливості для виявлення винищувачів і ракет, але дрони мають специфіку – вони літають дуже низько, вони маленькі», – каже він.

За словами комісара, перший крок – це швидке придбання систем виявлення. Експерти вважають, що така система може бути готова приблизно за рік і дасть змогу відбивати атаки та провокації.

Кубілюс зазначив, що Європі варто перейняти досвід України, яка розгорнула акустичні сенсори для виявлення безпілотників. Такі апарати можуть не фіксуватися радарами.

Ще одним варіантом він назвав лазери, які дають змогу збивати дрони з мінімальними витратами. При цьому оборонна мережа має охоплювати і морські кордони ЄС, враховуючи нещодавні випадки проникнення дронів у повітряний простір Норвегії та Данії.

Нагадаємо, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну дронів» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

