Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни

Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував після війни розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах для зміцнення колективної оборони НАТО

Українські військові, загартовані в боях, можуть після завершення війни служити у Литві та інших прикордонних з Росією європейських державах, заявив єврокомісар з питань оборони, литовець Андрюс Кубілюс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Під час виступу на міжнародній конференції «Захист Балтії 2025» у Вільнюсі Кубілюс зазначив, що досвід українських військових може стати ключовим для зміцнення колективної оборони північно-східного флангу НАТО після встановлення миру.

«Буде добре, якщо випробувана в боях українська армія, після встановлення миру в Україні, буде готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону, і в Литві, поруч з німецькою бригадою та ротаційними американськими батальйонами», – сказав він.

Він також попередив, що російська армія нині сильніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

«Ми зіткнемося з російською армією, яка здатна контролювати від чотирьох до п'яти мільйонів дронів на рік. Жодна армія з боку Європейського Союзу не має такого досвіду», – сказав він.

