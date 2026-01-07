Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
За даними Російського морського реєстру судноплавства, під прапор РФ перейшло судно Hyperion
фото: CNN

Під юрисдикцією РФ судна «тіньового флоту» намагаються уникнути переслідувань

П'ять підсанкційних нафтових танкерів, які перебувають поблизу Венесуели, офіційно змінили прапори на російські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Судна, які маскувалися під прапорами інших країн, тепер офіційно перейшли під російську юрисдикцію. Перереєстрація відбулася, коли танкери перебували біля берегів Венесуели.

Згідно з даними Російського морського реєстру судноплавства, під прапор РФ перейшли судна Bella 1 та Hyperion. Окрім них, ще три танкери, що перебували у венесуельських водах, аналогічним чином змінили реєстрацію за останні дні.

Усі п'ять суден перебувають під санкціями США через транспортування іранської або російської нафти. Після зміни прапора вони офіційно оголосили портами приписки російські міста Сочі й Таганрог. Один із танкерів зник з територіальних вод Венесуели раніше цього тижня, попри американську морську блокаду, встановлену щодо підсанкційних суден.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: корабель Венесуела нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венесуельці розуміють, що країною й досі управляє близьке оточення Ніколаса Мадуро
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому
Вчора, 17:34
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
5 сiчня, 05:13
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції в президентському палаці Мірафлорес у Каракасі у 2024 році, через три дні після його спірного переобрання
Мадуро вперше з'явиться в суді в Нью-Йорку завтра вдень
4 сiчня, 22:58
Starlink забезпечить місяць безкоштовного інтернету для жителів Венесуели
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
4 сiчня, 14:52
СВО проти режиму Мадуро, у разі перемоги Трампа, була передбачувана ще до виборів 2024 року
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
4 сiчня, 10:10
США вводять «карантин» для венесуельської нафти
США закручують нафтовий кран Венесуелі
25 грудня, 2025, 12:34
Танкер «тіньового флоту» РФ пошкоджено під час спецоперації СБУ
СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
19 грудня, 2025, 13:44
Адміністрація президента США посилює військовий та політичний тиск на Венесуелу
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
18 грудня, 2025, 07:45

Політика

Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua