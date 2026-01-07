Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT

Під юрисдикцією РФ судна «тіньового флоту» намагаються уникнути переслідувань

П'ять підсанкційних нафтових танкерів, які перебувають поблизу Венесуели, офіційно змінили прапори на російські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Судна, які маскувалися під прапорами інших країн, тепер офіційно перейшли під російську юрисдикцію. Перереєстрація відбулася, коли танкери перебували біля берегів Венесуели.

Згідно з даними Російського морського реєстру судноплавства, під прапор РФ перейшли судна Bella 1 та Hyperion. Окрім них, ще три танкери, що перебували у венесуельських водах, аналогічним чином змінили реєстрацію за останні дні.

Усі п'ять суден перебувають під санкціями США через транспортування іранської або російської нафти. Після зміни прапора вони офіційно оголосили портами приписки російські міста Сочі й Таганрог. Один із танкерів зник з територіальних вод Венесуели раніше цього тижня, попри американську морську блокаду, встановлену щодо підсанкційних суден.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.