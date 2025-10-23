Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»

Після зіткнення Захаров вийшов з автомобіля, почав ображати пішохода і завдав йому три удари по обличчю

Російський футбольний суддя побив Ігор Захаров пішохода, якого перед цим ледь не задавив на «зебрі» своїм авто. Про це інформує «Главком».

Російські пропагандисти зазначають, що Захаров, який перебував за кермом BMW X6, зачепив людину на пішохідному переході в Казані.

Після зіткнення Захаров вийшов з автомобіля, став ображати пішохода і завдав йому три удари по обличчю, після чого втік з місця події. Потерпілий звернувся до поліції та медиків.

Зазначається, що за останні три роки Захаров отримав 1600 штрафів за порушення правил дорожнього руху, з яких 13 на суму 15 тисяч рублів (близько 185 доларів) залишаються несплаченими.

Захаров обслуговує матчі Кубка Росії та російської Першої ліги з футболу.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.