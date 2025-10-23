Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img

Після зіткнення Захаров вийшов з автомобіля, почав ображати пішохода і завдав йому три удари по обличчю

Російський футбольний суддя побив Ігор Захаров пішохода, якого перед цим ледь не задавив на «зебрі» своїм авто. Про це інформує «Главком».

Російські пропагандисти зазначають, що Захаров, який перебував за кермом BMW X6, зачепив людину на пішохідному переході в Казані.

Після зіткнення Захаров вийшов з автомобіля, став ображати пішохода і завдав йому три удари по обличчю, після чого втік з місця події. Потерпілий звернувся до поліції та медиків.

Зазначається, що за останні три роки Захаров отримав 1600 штрафів за порушення правил дорожнього руху, з яких 13 на суму 15 тисяч рублів (близько 185 доларів) залишаються несплаченими.

Захаров обслуговує матчі Кубка Росії та російської Першої ліги з футболу.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчально-тренувальний збір синьо-жовтих триватиме до 16 жовтня
Юнацька збірна України з футболу поступилася Швеції на турнірі в Хорватії
14 жовтня, 19:40
Розкриття цих даних дозволить відповідальному міжнародному бізнесу перевіряти своїх контрагентів
Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції
13 жовтня, 13:55
Жмеринська громада заявила, що вулиця Малиновського названа на честь футболіста Руслана Маліновського
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
11 жовтня, 19:15
Зеленський: Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів
Зеленський погодив нові операції СБУ
8 жовтня, 14:25
Путін звинуватив Україну у нібито завданні ударів «по мирних об’єктах на території Росії»
Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»
8 жовтня, 01:30
Орбан заявив, що ЄС «розпадається» і порівняв його з потопаючим кораблем
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
7 жовтня, 08:15
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52
Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
2 жовтня, 13:38

Новини

Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
«Шахтар» – «Легія»: де дивитися гру Ліги конференцій
«Шахтар» – «Легія»: де дивитися гру Ліги конференцій
ФБР затримало чемпіона НБА у справі про нелегальні ставки на спорт
ФБР затримало чемпіона НБА у справі про нелегальні ставки на спорт
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
Військовий Колдовський здолав росіянина на чемпіонаті світу з греплінгу
Військовий Колдовський здолав росіянина на чемпіонаті світу з греплінгу

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua