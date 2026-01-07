Головна Світ Політика
search button user button menu button

США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до Сполучених Штатів
скриншот з відео Південного командування збройних сил США

Захоплення судна американськими військовими було проведено в межах операції «Південний спис»

Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«Під сміливим і далекоглядним керівництвом президента Трампа тактичні команди Берегової охорони США тісно співпрацювали зі своїми колегами з Міністерства оборони, Міністерства юстиції та Державного департаменту і використовували свої спеціальні знання для проведення цих операцій та здійснення двох безпечних і ефективних абордажів з інтервалом у кілька годин», – йдеться в заяві.

Зазначається, що судно Bella I протягом тижнів намагався уникнути затримання, змінивши прапор і намалювавши нову назву на корпусі під час переслідування.

«Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, крапка», – додала Ноем.

Як повідомило Південне командування збройних сил США, затримане судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Наразі Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до Сполучених Штатів.

«В рамках операції «Південний спис» Міністерство оборони неухильно виконує свою місію з припинення незаконної діяльності в Західній півкулі. Ми будемо захищати нашу батьківщину та відновлювати безпеку і силу на всій території Америки», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

Читайте також:

Теги: США Венесуела корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
10 грудня, 2025, 22:18
Президент повідомив, що економічна угода між Україною та США у процесі розробки
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
11 грудня, 2025, 18:15
Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
24 грудня, 2025, 00:20
Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго
Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго
28 грудня, 2025, 22:32
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
5 сiчня, 04:13
Повалений диктатор каже, що невинний в інкримінованих злочинах
Мадуро відмовився визнавати провину в суді
5 сiчня, 19:42
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 20:00 за київським часом
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом
28 грудня, 2025, 16:21
За твердженням російського МЗС, унаслідок ударів будівля Посольства Російської Федерації у Каракасі не постраждала
Атака на Венесуелу. З’явилася перша реакція Москви
3 сiчня, 12:16
«Нам справді потрібна Гренландія», – сказав Трамп
Трамп назвав наступну ціль для можливого вторгнення
4 сiчня, 20:58

Політика

Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Москва відреагувала на захоплення США танкера під російським прапором
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Підсанкційні танкери біля Венесуели масово змінюють прапори на російські – NYT
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua