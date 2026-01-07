США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)

Захоплення судна американськими військовими було проведено в межах операції «Південний спис»

Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«Під сміливим і далекоглядним керівництвом президента Трампа тактичні команди Берегової охорони США тісно співпрацювали зі своїми колегами з Міністерства оборони, Міністерства юстиції та Державного департаменту і використовували свої спеціальні знання для проведення цих операцій та здійснення двох безпечних і ефективних абордажів з інтервалом у кілька годин», – йдеться в заяві.

Зазначається, що судно Bella I протягом тижнів намагався уникнути затримання, змінивши прапор і намалювавши нову назву на корпусі під час переслідування.

«Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, крапка», – додала Ноем.

⛴⚠️ Американські військові захопили ще один танкер російського тіньового флоту - у водах Карибського моря



За даними Південного командування ЗС США, йдеться про судно M/T Sophia.



Наразі здійснюється супровід судна до США для подальших розпоряджень.



📹U.S. Southern Command pic.twitter.com/jiqvy1DtdY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2026

Як повідомило Південне командування збройних сил США, затримане судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Наразі Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до Сполучених Штатів.

«В рамках операції «Південний спис» Міністерство оборони неухильно виконує свою місію з припинення незаконної діяльності в Західній півкулі. Ми будемо захищати нашу батьківщину та відновлювати безпеку і силу на всій території Америки», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.