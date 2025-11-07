Головна Світ Політика
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалють та у чому критикують Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять та у чому критикують Україну
Єврокомісія вказала, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в ЄС
Найбільше занепокоєння Єврокомісії викликає сфера боротьби з корупцією

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення щодо України. Він охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний звіт.

Боротьба з корупцією

Найбільше занепокоєння Єврокомісії викликає сфера боротьби з корупцією, де зафіксовано лише «обмежений прогрес». У звіті згадується закон, ухвалений парламентом у липні 2025 року, який «демонтував важливі гарантії незалежності НАБУ та САП». Хоча незалежність була «швидко відновлена» після внутрішніх протестів та реакції міжнародних партнерів, відомство вказує на інші негативні тенденції:

Тиск на інституції: антикорупційні установи та громадські організації повідомляють про «зростаючий тиск з боку державних інституцій», зокрема через кримінальні розслідування з боку правоохоронних та силових відомств.

Законодавчі ризики: з'являються законодавчі ініціативи, які подаються як захист бізнесу чи національної безпеки, але «ризикують підірвати ефективність боротьби з корупцією», зокрема через обмеження прозорості публічних реєстрів.

Як зазначила Єврокомісія, «загалом ці події ставлять під сумнів відданість України її антикорупційній програмі». Відомство рекомендувало Україні зберегти незалежність антикорупційних інституцій, розширити юрисдикцію НАБУ на всі посади з високими ризиками та посилити автономію САП, зокрема в розслідуваннях щодо народних депутатів без попереднього погодження Генпрокурора.

Верховенство права та судова реформа

У звіті вказано, що у сфері судочинства та фундаментальних прав загалом досягнуто «певного прогресу». Єврокомісія фіксує низку ключових проблем:

Конституційний суд: парламент не зміг призначити кандидатів до КСУ, які пройшли міжнародну перевірку, що «ще більше затримує оновлення» суду.

Генпрокурор: позиція Генерального прокурора «залишається політизованою». Нині цю посаду обіймає Руслан Кравченко, якого вважають наближеним до президента.

Кадри в прокуратурі: законодавство, ухвалене в липні 2025 року, дозволяє переводити та призначати прокурорів «без конкурсу». Йдеться про Закон №4555-IX, який Верховна Рада ухвалила 22 липня 2025 року. Згідно з цією поправкою, на період дії воєнного стану скасовуються вимоги про обов'язковий конкурс при призначенні на посади в Офіс Генпрокурора та обласні прокуратури.

Недоукомплектованість судів: судова система страждає від «гострої недоукомплектованості» — станом на серпень залишалися вакантними 2 198 суддівських посад.
Опір реформам: у звіті відзначено «зростаючий опір» залученню міжнародних незалежних експертів до різних відбіркових чи атестаційних процесів.

Демократія та державне управління

У реформі державного управління (PAR) Україна досягла «хорошого прогресу», зокрема у наданні послуг, цифровізації та реформі заробітних плат.

Щодо громадянського суспільства, у звіті зазначено, що організації «працюють у загалом сприятливому середовищі, але були інциденти ймовірного політичного тиску на антикорупційних активістів». Єврокомісія наголошує, що такі випадки «необхідно відстежувати та розвʼязувати». Також відзначено, що попри обмеження воєнного стану, Верховна Рада та Уряд продовжують ефективно функціонувати.

Економіка

Єврокомісія позитивно оцінила економічний блок, зафіксувавши «хороший прогрес» у створенні функціонуючої ринкової економіки. Звіт підкреслює, що українська економіка «продовжує демонструвати стійкість, спираючись на обґрунтовану політику, потужну міжнародну підтримку та адаптивність приватного сектору».

Банківський сектор залишається стійким. Також досягнуто «хорошого прогресу» в здатності України впоратися з конкурентним тиском та ринковими силами в межах ЄС.

Медіа та свобода слова

У звіті Єврокомісії відзначено «певний прогрес» у сфері свободи вираження поглядів. Загалом у звіті зафіксовано покращення у доступі до інформації для журналістів. Серед позитивних кроків згадується ухвалений у січні 2025 року закон, який покращує доступ журналістів та громадськості до засідань парламентських комітетів, особливо тих, що проводяться онлайн. Крім того, у вересні 2025 року Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх відкритих пленарних засідань.

Водночас Єврокомісія висловила занепокоєння щодо безпеки журналістів. У звіті вказано, що впродовж року зафіксували низку випадків ймовірного переслідування та залякування журналістів, особливо тих, хто займається місцевими розслідуваннями. Зазначається, що стратегічні судові позови проти журналістів (SLAPPs) «залишаються проблемою».

Нагадаємо, у проєкті щорічного звіту Європейської комісії вказано, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. У документі підкреслюється, що Київ має «відновити темпи реформ» у сферах правосуддя, антикорупційної політики та дотримання прав людини. Єврокомісія зауважує, що Україна досягла значного прогресу за останні роки, проте «низка викликів у сфері верховенства права та боротьби з організованою злочинністю залишається невирішеною».

