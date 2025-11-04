Головна Світ Політика
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
Комісарка ЄС Марта Кос запропонувала перехідний термін для нових держав-членів
фото: ec.europa.eu

Нові держави можуть бути прийняті на кілька років на пробний період і виключені з блоку у разі порушення демократичних принципів

Європейський Союз опрацьовує ідею «випробувального терміну» для нових членів, щоб посилити гарантії верховенства права та забезпечити дотримання основних цінностей блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Я не хочу, щоб мене запам’ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п’ять, 10 або 15 років. Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися», – заявила комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Єврокомісія розглядає створення перехідного періоду для нових членів. В разі повторних порушень демократичних норм країну можуть позбавити членства або призупинити її права у блоці.

Пропозиції, над якими наразі працює Єврокомісія, включатимуть посилення гарантій верховенства права та створення більш ефективних механізмів для призупинення прав або пільг у разі порушення країною основних цінностей. Кос зауважила, що держава може бути виключена з блоку в разі повторних порушень.

Ідея щодо «випробувального терміну» виникла через політику угорського прем’єра Віктора Орбана, який пом’якшував санкції проти Росії, виступав проти військової допомоги Україні та демонстрував авторитарні тенденції.

Нові держави-члени ЄС матимуть більш жорсткі вимоги, що може викликати невдоволення серед тих, хто прагне приєднатися до блоку.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендує Києву прискорити ухвалення та імплементацію ключових реформ. У проєкті щорічного звіту Європейської комісії вказано, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. 

