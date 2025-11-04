Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів

Нові держави можуть бути прийняті на кілька років на пробний період і виключені з блоку у разі порушення демократичних принципів

Європейський Союз опрацьовує ідею «випробувального терміну» для нових членів, щоб посилити гарантії верховенства права та забезпечити дотримання основних цінностей блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Я не хочу, щоб мене запам’ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п’ять, 10 або 15 років. Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися», – заявила комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Єврокомісія розглядає створення перехідного періоду для нових членів. В разі повторних порушень демократичних норм країну можуть позбавити членства або призупинити її права у блоці.

Пропозиції, над якими наразі працює Єврокомісія, включатимуть посилення гарантій верховенства права та створення більш ефективних механізмів для призупинення прав або пільг у разі порушення країною основних цінностей. Кос зауважила, що держава може бути виключена з блоку в разі повторних порушень.

Ідея щодо «випробувального терміну» виникла через політику угорського прем’єра Віктора Орбана, який пом’якшував санкції проти Росії, виступав проти військової допомоги Україні та демонстрував авторитарні тенденції.

Нові держави-члени ЄС матимуть більш жорсткі вимоги, що може викликати невдоволення серед тих, хто прагне приєднатися до блоку.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендує Києву прискорити ухвалення та імплементацію ключових реформ. У проєкті щорічного звіту Європейської комісії вказано, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією.