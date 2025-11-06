Головна Світ Економіка
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Потяги у Європі стануть швидшими
фото із відкритих джерел

Подорожі Європою стануть удвічі швидшими

Європейська комісія офіційно представила масштабний план розвитку швидкісного залізничного сполучення в ЄС до 2040 року. Проєкт має на меті зробити залізничні подорожі Європою значно швидшими, зручнішими та сприятиме досягненню кліматичних цілей. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише «Главком»

Комплексний план, що базується на Транс'європейській транспортній мережі TEN-T, ставить за мету вдвічі скоротити час поїздок на ключових напрямках порівняно з нинішнім.

Особливий акцент буде зроблено на розвитку нічних потягів, які на далеких маршрутах мають особливі переваги з погляду економії часу. 

План передбачає значне зменшення часу в дорозі на популярних європейських маршрутах:

  • Копенгаген – Берлін: 4 години (замість нинішніх 7 годин).
  • Софія – Афіни: 6 годин (замість нинішніх майже 14 годин).
  • Париж – Рим: 8 годин 45 хвилин (замість нинішніх майже 11 годин).
  • Відень – Любляна: 4,5 години (замість нинішніх 6 годин).

Таким чином Єврокомісія прагне не лише покращити транспортну інфраструктуру, але й стимулювати перехід пасажирів з авіа- та автотранспорту на більш екологічно чистий залізничний транспорт.

До слова, за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації «Укрзалізниця» тимчасово обмежує поїзди краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. 

Нагадаємо, у Великій Британії 32-річного чоловіка, який скоїв ножовий напад у поїзді, звинувачують у 11 замахах на вбивство. У результаті нападу постраждали 11 осіб, зокрема член екіпажу поїзда, який зараз перебуває в лікарні в критичному стані.

Теги: Єврокомісія Укрзалізниця потяг транспорт Берлін

