Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року

Подорожі Європою стануть удвічі швидшими

Європейська комісія офіційно представила масштабний план розвитку швидкісного залізничного сполучення в ЄС до 2040 року. Проєкт має на меті зробити залізничні подорожі Європою значно швидшими, зручнішими та сприятиме досягненню кліматичних цілей. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише «Главком».

Комплексний план, що базується на Транс'європейській транспортній мережі TEN-T, ставить за мету вдвічі скоротити час поїздок на ключових напрямках порівняно з нинішнім.

We’re launching a bold plan to make high-speed rail the fastest, more sustainable way to travel across Europe by 2040. 🚆



It’s a concrete timeline to remove bottlenecks, unlock investment, and harmonise rail systems⬇️ pic.twitter.com/QH5x1eEhOS — European Commission (@EU_Commission) November 5, 2025

Особливий акцент буде зроблено на розвитку нічних потягів, які на далеких маршрутах мають особливі переваги з погляду економії часу.

План передбачає значне зменшення часу в дорозі на популярних європейських маршрутах:

Копенгаген – Берлін: 4 години (замість нинішніх 7 годин).

Софія – Афіни: 6 годин (замість нинішніх майже 14 годин).

Париж – Рим: 8 годин 45 хвилин (замість нинішніх майже 11 годин).

Відень – Любляна: 4,5 години (замість нинішніх 6 годин).

Таким чином Єврокомісія прагне не лише покращити транспортну інфраструктуру, але й стимулювати перехід пасажирів з авіа- та автотранспорту на більш екологічно чистий залізничний транспорт.

