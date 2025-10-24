Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках

Один нюанс – з остаточного тексту рішення прибрали пункт про використання заморожених російських активів на користь України

Саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

З остаточного тексту рішення прибрали пункт про використання заморожених російських активів на користь України. У попередньому варіанті Єврокомісія мала представити план поступового використання цих коштів відповідно до законодавства ЄС. У підсумковій редакції залишилося лише формулювання, що активи Росії залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить війну проти України та не відшкодує завданих збитків.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на саміті, назвав його результати позитивними. За його словами, ЄС висловив політичну підтримку використанню заморожених російських активів для посилення оборони України, а Єврокомісія продовжить опрацьовувати відповідні деталі.

Крім того, глава держави повідомив про прогрес у питаннях зміцнення системи протиповітряної оборони та відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами, партнери працюють над забезпеченням України необхідними ресурсами для енергосектору.

Також Зеленський анонсував початок підготовки нового пакета санкцій ЄС проти Росії, підкресливши, що країна-агресор має зазнати відчутних економічних втрат через свою війну.

Нагадаємо, у четвер, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єром Чехії Петром Фіалою.

Також Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».