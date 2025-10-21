Головна Світ Політика
Словацький міністр повідомив, за яких умов Братислава підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Юрай Бланар заявив, що країна може підтримати 19-й пакет європейських санкцій проти Росії
фото: facebook.com/JurajBlanarSK

Словаччина очікує, що Європейська комісія перегляне підхід до кліматичних цілей

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна може підтримати 19-й пакет європейських санкцій проти Росії, якщо Європейська комісія запропонує рішення проблеми з цінами на електроенергію в Європі та узгодить кліматичні цілі з потребами промисловості. Про це він повідомив після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, пише «Главком».

«Наші ключові вимоги, особливо в області захисту національних інтересів і конкурентоспроможності словацької промисловості, чітко прописані в висновках Європейської ради. Ми підходимо до цього питання відповідально та конструктивно, щоб досягти згоди», – зазначив Бланар. Він додав, що, на думку уряду Словаччини, нинішній варіант пакета санкцій не повинен безпосередньо вплинути на економіку країни, але важливо, щоб це не загрожувало конкурентоспроможності словацької промисловості, зокрема автомобільної, яка є важливою для економіки.

«Ми також продовжуємо обговорення впливу кліматичної політики та цін на енергоресурси на конкурентоспроможність європейської промисловості», – додав міністр.

Словаччина очікує, що Європейська комісія перегляне підхід до кліматичних цілей, щоб вони відповідали економічним реаліям держав-членів, зокрема для підтримки конкурентоспроможності промисловості в умовах високих цін на енергоресурси.

До слова, Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня. 

Своєю чергою висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня. 

Як повідомлялося, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Теги: Єврокомісія Словаччина санкції

