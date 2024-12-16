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Естонія викликала «на килим» грузинського посла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Естонія викликала «на килим» грузинського посла
Міністерство закордонних справ Естонії викликало грузинського посла Зураба Хамашурідзе
фото з відкритих джерел

Раніше уряд Грузії дорікнув Естонії «радянським менталітетом» та «несамостійністю»

Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії. Про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії для того, щоб обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

«Рішення керівної партії зупинити євроінтеграцію Грузії шокувало суспільство і спонукало їх виходити на вулиці, щоб висловити свою думку. І вони мають право на це. Сьогоднішні заяви авторитарного уряду і спікера парламенту Грузії є неприйнятними, ворожими і сповненими брехні. Прикро, що представники країни, чий суверенітет, територіальна цілісність і рух до ЄС мали підтримку Естонії протягом майже 30 років, долучаються до ворожої риторики стосовно суверенітету Естонії, повторюючи російські тези», – наголосив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна. 

Варто зазначити, що уряд Грузії дорікнув Литві та Естонії «радянським менталітетом» і заявив, що вони нібито не повністю є суверенними і діють «за диктатом адміністрації іноземної держави».  

МЗС зазначає, що у розмові з послом торкнулися також проблем на парламентських виборах, згаданих міжнародними спостерігачами. 

Раніше повідомлялося, що Литва за погодженням з Естонією розширила список осіб Грузії, які потрапили під санкції. У ньому опинилися 17 політиків і чиновників, які придушували протести в країні. 

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі.

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Теги: посол Естонія Грузія дипломатичний конфлікт

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