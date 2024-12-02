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Норвегія перекидає засоби ППО та F-35 до Польщі, аби допомогти Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Норвегія перекидає засоби ППО та F-35 до Польщі, аби допомогти Україні
Польща отримає від Норвегії F-35 та ЗРК NASAMS
фото із відкритих джерел

Місія норвезьких військових триватиме з грудня 2024 року до середини квітня 2025 року

Норвегія перекидає в Польщу винищувачі-бомбардувальники F-35, зенітні ракетні комплекси NASAMS та 100 військовослужбовців з метою гарантувати безпеку шляхів постачання України військовою допомогою, заявив через пресслужбу норвезький міністр оборони Бьорн Арільд. про це пише The Guardian.

«З початку грудня 2024 року Норвегія займеться захистом повітряного простору над найважливішим транспортним вузлом для доставки Україні матеріалів з інших країн для військових та цивільних цілей», – сказав він.

У своїй промові він також наполіг на необхідності подібних дій. «Таким чином, Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу», –  додав міністр оборони країни Бьорн Арілд.

Норвезькі військові захищатимуть небо над аеропортом міста Жешув на південному сході Польщі. Місія триватиме з грудня 2024 року до середини квітня 2025 року, норвезькі військовослужбовці діятимуть лише в межах польського повітряного простору. Грам назвав цей аеропорт ключовим об'єктом для евакуації поранених.

Раніше стало відомо, що у ї муніципалітеті Соррейса на півночі Норвегії відкрили центр підготовки бійців десанту НАТО для американських, британських та нідерландських військовослужбовців, Таким чином прагнуть посилити присутність альянсу на кордоні з Росією в Арктиці.

До того ж,  28 листопада, парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд) у 2025 році. Зазначається, що про збільшення допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі із лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.

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Теги: Польща міністр Норвегія військові аеропорт фінансування парламент

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