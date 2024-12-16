ЄС вирішив призупинити безвіз для грузинських дипломатів

Міністри також обговорили питання введення санкцій проти «грузинських чиновників, які стоять за насильством проти мирних протестувальників»

Міністри звернулися до Європейської комісії, виконавчого органу блоку, з проханням внести пропозицію з цього питання

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися щодо необхідності призупинення безвізового режиму для грузинських чиновників, які мають дипломатичні паспорти, після придушення в Грузії проєвропейських протестів. Про це повідомляє Reuters.

«Ситуація не розвивається в позитивному напрямку для грузинського народу», – заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас журналістам після зустрічі міністрів у понеділок, 16 грудня.

«Сьогодні ми погодилися з необхідністю зупинити безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів», – сказала вона.

Міністри звернулися до Європейської комісії, виконавчого органу блоку, з проханням внести пропозицію з цього питання. Дипломати заявили, що очікують схвалення цієї пропозиції урядами країн ЄС більшістю голосів.

За словами Каллас, міністри також обговорили питання введення санкцій проти «грузинських чиновників, які стоять за насильством проти мирних протестувальників», але не дійшли до консенсусу. Такий крок вимагав би одностайності серед 27 членів ЄС.

«Була дуже інтенсивна дискусія, і було також бажання зробити більше», – сказала Каллас. Кваліфікована більшість (більш ніж половина держав-членів ЄС, які представляють щонайменше 65% населення) підтримала цей візовий крок.

Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна разом зі Словаччиною наклала вето на санкції проти деяких грузинських поліцейських.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.

Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії для того, щоб обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.