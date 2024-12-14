Президент Аргентини Хав’єр Мілей став громадянином Італії

Про позитивне завершення процедури отримання громадянства Мілей дізнався під час візиту до Італії 13 грудня

Мілей ніколи не приховував свого італійського походження

Президент Аргентини Хав’єр Мілей та його молодша сестра Каріна отримали громадянство Італії. Рішення викликало обурення італійської опозиції. Про це пише ANSA.

Про позитивне завершення процедури отримання громадянства Мілей дізнався під час візиту до Італії 13 грудня.

Зазначається, що президент Аргентини та його сестра стали італійськими громадянами завдяки своєму дідусеві, який народився в Калабрії, регіоні на півдні Італії.

Франческо «Чиччіо» Мілей емігрував до Аргентини разом зі своєю матір’ю та трьома братами у 1926 році. У новій країні він відкрив продуктовий магазин і народив двох синів, один з яких– батько Хав’єра Норберто Орасіо.

Сам Мілей ніколи не приховував свого італійського походження. У 2023 році під час свого першого візиту до Італії на посаді президента Аргентини він наголосив прем’єрці Джорджії Мелоні, що «на 75% є італійцем. Тому Мілей звернувся з проханням отримати громадянство Італії. Заявку розглянули та схвалили та пришвидшеною процедурою, що викликало обурення в опозиції.

Президент «Федерації Зелених» Анджело Бонеллі не розуміє, чому Мілею надали громадянство протягом кількох тижнів, тоді їх інші, які теж мають італійське походження, змушені чекати на паспорт роками.

А лідер +Europa Ріккардо Магі став на захист дітей іноземців, народжених в Італії, але позбавлених права на громадянство через принцип Jus soli, це одне з основних принципів набуття громадянства, за яким особа автоматично стає громадянином країни, народившись на її території.

Як зазначає видання, ці суперечності відходять на другий план перед необхідністю Італії зміцнювати відносини з Аргентиною, яка сьогодні вважається потенційним постачальником стратегічної сировини, такої як газ і літій.

До Мілея подвійне аргентинсько-італійське громадянство отримав Маурісіо Макрі –президент Аргентини в період з 2015 по 2019 роки, який теж має італійське походження.

Нагадаємо, нова спроба змінити Конституцію шляхом розширення можливостей надання подвійного громадянства у Литві знову не мала успіху.

До слова, Володимир Зеленський раніше анонсував законопроєкт, що дозволить запровадити інститут множинного громадянства в Україні.