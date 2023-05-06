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Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії
швейцарська компанія передасть Україні близько 20 машин розмінування
фото з відкритих джерел

Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів

Мінреінтеграції підписало меморандум зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у телеграм.

Відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS).

«Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування, які застосують для очищення від мін та нерозірваних боєприпасів на територіях сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

Для цього керівництвом GCS було заявлено про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Сторони також домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених, вибухонебезпечних територій. А також проводити навчання населення звільнених територій ризикам, що пов’язані з нездетонованими боєприпасами та мінами.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування, загальна вартість якої становить 22,5 мільйона канадських доларів (понад 16 мільйонів доларів США)

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Теги: населення Україна навчання розмінування Данія

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