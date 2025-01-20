Старша донька Трампа підкорила прихильників стильним образом (фото)

Родзинкою образу стала сумка Lady Dior від Christian Dior, названа на честь принцеси Діани

Старша дочка Дональда Трампа – Іванка під час інавгурації 47-го президента США, яка відбулася сьогодні, 20 січня, вразила присутніх своїм бездоганним образом у смарагдовому костюмі.

Іванка Трамп прибула на церемонію інавгурації Дональда Трампа. Вона відвідала подію разом зі своєю родиною – чоловіком Джаредом Кушнером і трьома їхніми дітьми Арабеллою, Джозефом і Теодором.

Іванка Трамп з чоловіком та дітьми прибула на церемонію інавгурації Дональда Трампа фото: Jeenah Moon, Reuters

Старша донька Трампа обрала для події ефектний образ насиченого зеленого кольору – асиметричний жакет із поясом і спідницю-олівець. Образ вона доповнила капелюшком-таблеткою того ж кольору, шкіряними рукавичками та сумкою Lady Dior, названою на честь принцеси Діани. Іванка також обрала витончені перлинні сережки та елегантні чорні рукавички.

фото: Jeenah Moon, Reuters

фото: Jeenah Moon, Reuters

Іванка Трамп aото: Associated Press

фото: Reuters

Користувачі соцмереж не залишилися байдужими: «Це справжній приклад королівського стилю! Іванка – неймовірна красуня», – пишуть дописувачі у коментарях у мережі Faceebook.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.