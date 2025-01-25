Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії
Метте Фредеріксен та Дональд Трамп провели розмову
колаж: glavcom.ua

Трамп поводився агресивно після того, як Фредеріксен відкинула можливість продажу Гренландії

Президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопоставлених європейських чиновників.

Зазначається, що розмова, яка відбулася минулого тижня, пройшла вкрай невдало. Джерела повідомляють, що Трамп поводився агресивно після того, як Фредеріксен відкинула можливість продажу острова, запропонувавши натомість посилити військову співпрацю та співробітництво у видобутку корисних копалин.

Прем'єр-міністр підкреслила, що Гренландія, автономна територія Королівства Данія, не продається, попри значний інтерес з боку США. Білий дім утримався від коментарів щодо цієї розмови.

До того ж деталі розмови викликали нові побоювання серед європейських союзників, що повернення Трампа до влади може ще більше ускладнити трансатлантичні відносини. Адміністрація США, як повідомляється, продовжує чинити тиск на союзників, вимагаючи поступок.

З початку свого другого терміну Трамп вже відкрито обговорює можливість узяти під контроль не тільки Гренландію, але й Панамський канал, а також навіть Канаду.

Нагадаємо, що 7 січня Трамп заявив, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів для забезпечення національної безпеки, і він «одержимий» цією ідеєю.  Ще у 2019 році, під час свого першого президентського терміну, він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї.

Трамп уже відправив із візитом до Гренландії свого сина. Втім, заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. 

До слова, республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Данія президент Гренландія прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден в останні дні на посаді виголосить дві великі промови
Журналісти дізналися, як Байден проведе останні дні на посаді
5 сiчня, 16:22
Схил пагорба, на якому живуть багато знаменитостей, опинився у вогняній пастці
Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: вогонь знищує коштовні маєтки
8 сiчня, 12:48
Президент України та очільник Пентагону під час засідання «Рамштайну»
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
9 сiчня, 13:37
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
9 сiчня, 23:35
Трамп запросив лідера Китаю на свою інавгурацію
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом
17 сiчня, 16:02
Республіканець критикує ВООЗ ще з 2020 року
Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ
21 сiчня, 08:36
Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента Міжнародного олімпійського комітету
Президент Федерації лижного спорту підтримав повернення «нейтральних» спортсменів до змагань
21 сiчня, 11:47
Керрі Андервуд виконує пісню America the Beautiful
Зіркова співачка на інавгурації Трампа виконала пісню America the Beautiful
20 сiчня, 20:19
Трамп номінував Паздера на посаду міністра праці у 2017 році, але призначення зірвалося через звинувачення проти Паздера у насильстві проти колишньої дружини
Трамп обрав послом США у ЄС ексдиректора компанії фаст-фуду
23 сiчня, 09:10

Політика

Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії
Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії
Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому
Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому
Міністерство внутрішніх справ США повідомило про перейменування Мексиканської затоки
Міністерство внутрішніх справ США повідомило про перейменування Мексиканської затоки
Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
71K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua