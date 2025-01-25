Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії

Трамп поводився агресивно після того, як Фредеріксен відкинула можливість продажу Гренландії

Президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопоставлених європейських чиновників.

Зазначається, що розмова, яка відбулася минулого тижня, пройшла вкрай невдало. Джерела повідомляють, що Трамп поводився агресивно після того, як Фредеріксен відкинула можливість продажу острова, запропонувавши натомість посилити військову співпрацю та співробітництво у видобутку корисних копалин.

Прем'єр-міністр підкреслила, що Гренландія, автономна територія Королівства Данія, не продається, попри значний інтерес з боку США. Білий дім утримався від коментарів щодо цієї розмови.

До того ж деталі розмови викликали нові побоювання серед європейських союзників, що повернення Трампа до влади може ще більше ускладнити трансатлантичні відносини. Адміністрація США, як повідомляється, продовжує чинити тиск на союзників, вимагаючи поступок.

З початку свого другого терміну Трамп вже відкрито обговорює можливість узяти під контроль не тільки Гренландію, але й Панамський канал, а також навіть Канаду.

Нагадаємо, що 7 січня Трамп заявив, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів для забезпечення національної безпеки, і він «одержимий» цією ідеєю. Ще у 2019 році, під час свого першого президентського терміну, він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї.

Трамп уже відправив із візитом до Гренландії свого сина. Втім, заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів.

До слова, республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.