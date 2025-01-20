Bitcoin встановив новий рекорд у день інавгурації Трампа

Вартість біткоїна сягнула майже $109 тис.

Ціна Bitcoin злетіла до нового історичного максимуму в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Монета сягнула позначки у $108974. Про це повідомляє CoinDesk.

На цей час монета коштує понад $108 тис. Після того, як Дональд та Меланія Трамп запустили власну монету Bitcoin впав нижче $100 тис.

Станом на зараз ринкова капіталізація Bitcoin перевищує $2,1 трлн, що робить його сьомим за величиною активом.

Як відомо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення власної криптовалюти – мем-коїна $Trump. Він планує запустити його у день інавгурації, 20 січня. Вже після заяви політика ринкова капіталізація криптовалюти за лічені години злетіла до кількох мільярдів доларів.

Створення координується компанією CIC Digital LLC, філією організації Trump, яка раніше продавала взуття та парфуми під брендом Trump.

До слова, дружина Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.

Як відомо, Україна анонсувала санкційні рішення для блокування небажаних криптовалютних розрахунків Росії.