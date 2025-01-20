Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bitcoin встановив новий рекорд у день інавгурації Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Bitcoin встановив новий рекорд у день інавгурації Трампа
Ринкова капіталізація Bitcoin перевищує $2,1 трлн
фото з відкритих джерел

Вартість біткоїна сягнула майже $109 тис.

Ціна Bitcoin злетіла до нового історичного максимуму в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Монета сягнула позначки у $108974. Про це повідомляє CoinDesk.

На цей час монета коштує понад $108 тис. Після того, як Дональд та Меланія Трамп запустили власну монету Bitcoin впав нижче $100 тис.

Станом на зараз ринкова капіталізація Bitcoin перевищує $2,1 трлн, що робить його сьомим за величиною активом.

Як відомо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення власної криптовалюти – мем-коїна $Trump. Він планує запустити його у день інавгурації, 20 січня. Вже після заяви політика ринкова капіталізація криптовалюти за лічені години злетіла до кількох мільярдів доларів.

Створення координується компанією CIC Digital LLC, філією організації Trump, яка раніше продавала взуття та парфуми під брендом Trump.

До слова, дружина Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.

Як відомо, Україна анонсувала санкційні рішення для блокування небажаних криптовалютних розрахунків Росії.

Читайте також:

Теги: Біткоїн гроші інавгурація Дональд Трамп криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ferrari F430 належав Дональду Трампу
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
18 сiчня, 15:37
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
16 сiчня, 16:09
У мережі користувачі одразу почали порівнювати портрети Трампа із героями фільмів
До і після. Новий інавгураційний портрет Трампа насторожив мережу
16 сiчня, 10:53
Ціни на проживання у Вінниці коливаються в межах від 750 до 3800 грн за ніч для двох дорослих
Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця
14 сiчня, 05:02
Віце-президент Камала Гарріс тисне руку спікеру Палати представників Майку Джонсону в Капітолії, 6 січня 2025 року
Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США
6 сiчня, 21:45
Скорочення прямих іноземних інвестицій є негативною тенденцією
Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися
3 сiчня, 20:01
Лавров нагадав, що нібито РФ відкрита до переговорів щодо України
Росія відхилила «мирні пропозиції» команди Трампа, хоча офіційно їх ще не отримала
29 грудня, 2024, 15:59
Путін увірував, що Трамп слабкий і він не зможе тягатися з Росією взагалі
Путін вважає Трампа слабаком
28 грудня, 2024, 09:24
Стівен Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP
Трамп має намір призначити мільярдера Стівена Файнберга заступником міністра оборони США
23 грудня, 2024, 03:49

Економіка

Bitcoin встановив новий рекорд у день інавгурації Трампа
Bitcoin встановив новий рекорд у день інавгурації Трампа
Китай встановив рекорд із закупівлі російської нафти
Китай встановив рекорд із закупівлі російської нафти
Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж
Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж
Білорусь таємно виробляє снаряди для російської армії – розслідування
Білорусь таємно виробляє снаряди для російської армії – розслідування
Франція не може приборкати бідність – Le Monde
Франція не може приборкати бідність – Le Monde
Трамп запустив власну криптовалюту, викликавши дикий ажіотаж
Трамп запустив власну криптовалюту, викликавши дикий ажіотаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
20K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
7086
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5105
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
4199
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua