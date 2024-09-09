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Європейський союз може заблокувати кошти Словаччини – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Європейський союз може заблокувати кошти Словаччини – Bloomberg
фото з відкритих джерел

ЄС готує пропозицію щодо засудження Словаччини за порушення демократичних норм

Європейський Союз готує пропозицію щодо санкцій проти Словаччини через порушення демократичних принципів, що може призвести до припинення фінансування з фондів ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія розпочала процедуру у відповідь на рішення популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка розслідувала корупційні справи, пов’язані з використанням коштів ЄС

Процедура, яка ще потребує затвердження главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, може призвести до замороження частини з 12,8 млрд євро, що були виділені Словаччині. Також ЄС розглядає можливість відкликати 2,7 млрд євро, виділені на боротьбу з COVID-19, оскільки збереження спеціальної прокуратури було умовою надання цих коштів.

Словаччина може стати другою країною, до якої застосують механізм умовності ЄС, після того, як Угорщині було заморожено 6,3 млрд євро через порушення принципу верховенства права.

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Теги: санкції Словаччина Європейський союз

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