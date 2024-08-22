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Фінляндія оголосила бойкот неформальним зустрічам, які організовує Угорщина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фінляндія оголосила бойкот неформальним зустрічам, які організовує Угорщина
Гельсінкі планують продовжувати активний вплив на формування програми нової Європейської комісії
фото з відкритих джерел

Таке рішення Фінляндії пов’язане з пріоритетами країни в ЄС, зокрема, підтримкою України

Фінляндія ухвалила рішення тимчасово не брати участі на політичному рівні в неформальних міністерських зустрічах, які організовує Угорщина в межах свого головування в Європейському Союзі. Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

Постанова означає, що фінські міністри та політичні секретарі не будуть присутні на цих заходах, хоча країна залишиться представленою на офіційному рівні.

Таке рішення пов’язане з пріоритетами Фінляндії в ЄС, зокрема, підтримкою України. Гельсінкі планують продовжувати активний вплив на формування програми нової Європейської комісії та мають намір надіслати листи кожному новому члену Єврокомісії після їхнього затвердження.

Крім того, Комітет міністрів ЄС обговорив майбутні неформальні зустрічі в Брюсселі, заплановані на 29 серпня (зустріч міністрів закордонних справ) і 30 серпня (зустріч міністрів оборони). Основною темою обох зустрічей стане підтримка України, включаючи можливість виділення додаткових коштів для Європейського фонду миру з резервів російського Центрального банку. Також будуть обговорені питання ситуації на Близькому Сході та підвищення обороноздатності ЄС.

Нагадаємо, міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб. 

Також Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен. 

До слова, приблизно кожен четвертий фін вважає, що Фінляндії та іншим західним країнам слід направити своїх військовослужбовців в Україну, щоб підтримати цю країну у війні з Росією. Це видно з опитування, проведеного медіагрупою Uutissuomalainen у червні, в якому взяла участь тисяча мешканців Фінляндії.

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Теги: Фінляндія Європейський союз Угорщина

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