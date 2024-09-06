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Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ
фото: з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують»

Європейська Комісія у зв’язку з постійними обстрілами росіянами енергетичної інфраструктури посилить гуманітарну допомогу українцям, зокрема надасть Україні 40 млн євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

«Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електроенергію, опалення та житло», – написала вона. 

Як раніше повідомлялося, Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду під час саміту лідерів у Брюсселі. Двосторонню безпекову угоду підписували президент України Володимир Зеленський, голова Євроради Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про стале та довгострокове забезпечення України військовим обладнанням, військову підготовку, підтримку в проведенні оборонної реформи, співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю.

Нагадаємо,  міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. 

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Теги: енергетика Європейський союз гроші Урсула фон дер Ляєн

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